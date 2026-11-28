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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предположительно откажется от планов построить в Украине завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Проект оказался на грани закрытия после двух с половиной лет задержек. За это время предприятие так и не изготовило ни одного боеприпаса

Об этом сообщает German Aid to Ukraine со ссылкой на выступление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера во время презентации Capital Markets Day в Гамбурге, передает RegioNews .

По словам Паппергера, окончательного решения о закрытии проекта еще не было принято. В то же время, он заявил, что, по его мнению, компания не будет продолжать реализацию этих планов.

Гендиректор Rheinmetall объяснил возможный отказ от проекта позицией украинских предприятий, которые, по его словам, стремятся самостоятельно производить вооружение и боеприпасы.

Он также отметил, что влияние украинского рынка на деятельность концерна в настоящее время крайне ограничено.

По оценкам Паппергера, Силы обороны Украины ежегодно используют от 1 до 1,3 млн. артиллерийских снарядов. Более половины этих боеприпасов, по его словам, производят украинские компании.

Особенно активно украинские предприятия производят артиллерийские снаряды малой и средней дальности.

Напомним, что в августе 2025 г. немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует запустить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на своем новом заводе в Украине. Это произойдет уже в следующем году.