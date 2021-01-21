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В Харькове горит дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые
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21 января 2021, 16:27 27

В Харькове горит дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые

21 января 2021, 16:27 27
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Площадь пожара составляет 100 квадратных метров
Площадь пожара составляет 100 квадратных метров
Фото из открытых источников
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В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

На месте пожара обнаружены тела 15 человек, еще пять человек пострадали.

К тушению пожара привлекались 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, 15 января в Харькове горело студенческое общежитие: эвакуировали полсотни людей.

Украина пожар Харьков спасатели
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