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В Киеве Бюро экономической безопасности разоблачило подпольную табачную фабрику полного цикла, обустроенную на территории гаражного кооператива и в арендованных квартирах. Мощности производства позволяли производить до 20 тысяч пачек сигарет в месяц

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, группа лиц организовала промышленное производство сигарет без марок акцизного налога. Продукцию производили под видом товаров известных мировых брендов.

Основную автоматизированную линию разместили в складском помещении гаражного кооператива. Готовые сигареты фасовали и хранили в съемных квартирах.

По оценкам стражей порядка, ежемесячные мощности фабрики составляли до 20 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью 1,3 млн грн.

Во время обысков детективы изъяли:

почти 25 тысяч пачек сигарет без акцизной маркировки;

230 пачек сигарет с марками акцизного налога;

девять мешков измельченного табака;

два автоматизированных станка для набивки и упаковки сигарет;

91 машинку для скручивания табака;

бумажные гильзы и другие доказательства незаконного производства и сбыта

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров.

Напомним, что в Черновцах разоблачили группу лиц, которая организовала незаконное хранение и оптовую продажу алкогольных напитков и табачных изделий.