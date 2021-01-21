Полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, - Аваков

Владелицу пансионата готовятся задержать

Владелицу пансионата готовятся задержать

Фото: МВД

Из-за пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство, владелицу пансионата готовятся задержать.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует сайт МВД

"Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, возле ее квартиры выставлены наряды полиции", - сообщил он.

По словам Авакова, также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, которого тоже будет задержано в порядке статьи 208 УПК.

"Трех человек из состава обслуживающего персонала доставлено в полицию, их опрашивают", - подчеркнул чиновник.

Министр внутренних дел отметил, что на данный момент известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

Аваков пообещал установить окончательные причины этой трагедии в кратчайшие сроки.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.