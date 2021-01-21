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21 января 2021, 17:26 236

Стала известна предварительная причина пожара в харьковском доме престарелых

21 января 2021, 17:26 236
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По факту пожара и гибели людей прокуратура возбудила уголовное дело
Фото: Facebook
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Предварительной причиной пожара в доме престарелых в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч.2 ст. 270 УК Украины", - рассказала она.

Генпрокурор добавила, что трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова на улице Нижней Гиивской.

Сейчас пожар локализован. В огне погибли 15 человек, еще 11 человек пострадали. На месте происшествия находится руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

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