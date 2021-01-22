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22 января 2021, 16:56 2

Cуд остановил работу одесской психбольницы, где из-за пожара погибло 7 человек

22 января 2021, 16:56 2
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Причина – нарушения норм пожарной безопасности, которые могут привести к новой трагедии
Причина – нарушения норм пожарной безопасности, которые могут привести к новой трагедии
Фото ГСЧС
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19 января Одесский окружной административный суд постановил полностью остановить работу бывшей психбольницы на Воробьева, 9, включая корпус №7, где в 2019 году во время пожара погибло 7 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на судебный реестр.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск и закрыл все помещения и корпуса психбольницы до тех пор, пока руководство учреждения не устранит выявленные нарушения. У областных структур на обжалование этого решения имеется 30 дней.

Судебный иск ГСЧС был адресован сразу нескольким учреждениям и ведомствам – Одесскому областному медицинскому центру психического здоровья (бывшая психбольница), областному департаменту здоровья ОГА и областному совету. В требованиях пожарные просили полностью остановить эксплуатацию всех строений больницы, так как имеются нарушения законодательства в сфере пожарной, техногенной и гражданской безопасности. Наличие этих нарушений может привести в новой трагедии и является угрозой для жизни людей.

Сейчас правоохранители называют возможные причины пожара – или занесение огня извне, или неисправность электроприборов. Досудебное расследование продолжается, пока официально подозреваемых в этом деле нет.

Справка. Масштабный пожар в 7-м отделении Одесской областной психиатрической больницы №1 на улице Академика Воробьева, 9, начался в 21:44 10 июня 2019 и охватил площадь 500 квадратных метров. В корпусе находилась 52 пациента и трое сотрудников. Пожарная сигнализация не сработала, хотя была принята на баланс за несколько дней до происшествия. Пожар начался в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и афганцы. Сначала загорелась крыша одноэтажного здания. Впоследствии огонь охватил 500 квадратных метров заведения. Очаг пожара был в хозяйственной части отделения, в помещении для сушки белья. В результате пожара погибли 7 (4 сразу не приходя в сознание и 3 в госпитале) человек - 6 пациентов и одна медсестра, 4 пострадавших госпитализированы.

Как сообщалось ранее, в Одесской области обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице.

суд Одесса пожар иск психбольница
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