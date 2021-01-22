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22 января 2021, 10:01 18

Пожар в Харькове: задержаны четверо, проверяются три основные версии происшествия

22 января 2021, 10:01 18
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Всем задержанным готовятся сообщения о подозрении
Всем задержанным готовятся сообщения о подозрении
Фото: Facebook
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В настоящее время правоохранители задержали уже четверых лиц, которые могут быть причастны к пожару в доме престарелых в Харькове.

Как передает RegioNews, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей в порядке ст. 208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - сообщила она.

Как отметила Венедиктова, установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тыс. гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - сообщила генпрокурор.

По ее словам, следственным путем проверяются следующие основные версии:

  • пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)
  • пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
  • пожар возник в результате замыкания электросети.

Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС.

пожар прокуратура Харьков ГСЧС Ирина Венедиктова Уголовная ответственность
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