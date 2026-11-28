В Харькове мужчина обворовывал терминалы и похищал велосипеды
В Харькове 35-летний мужчина подозревается в серии краж в Индустриальном районе города. В течение октября он проникал в сейфы платежного терминала и призового автомата в супермаркетах, откуда забирал деньги.
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
По данным следствия, мужчина неоднократно подбирал ключи к сейфам платежного терминала и призового автомата, расположенным в супермаркетах города, после чего забирал оттуда деньги.
Кроме того, в разное время он угнал два велосипеда с разных этажей административного здания. Воспользовавшись свободным доступом к помещениям, злоумышленник забрал транспортные средства и впоследствии продал их. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Правоохранители установили личность подозреваемого во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 35-летний местный житель, ранее не имевший судимостей.
По результатам экспертных исследований, общая сумма материального ущерба составляет 65 356 гривен.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.
Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.