Фото: Нацполиция

В Харькове 35-летний мужчина подозревается в серии краж в Индустриальном районе города. В течение октября он проникал в сейфы платежного терминала и призового автомата в супермаркетах, откуда забирал деньги.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина неоднократно подбирал ключи к сейфам платежного терминала и призового автомата, расположенным в супермаркетах города, после чего забирал оттуда деньги.

Кроме того, в разное время он угнал два велосипеда с разных этажей административного здания. Воспользовавшись свободным доступом к помещениям, злоумышленник забрал транспортные средства и впоследствии продал их. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Правоохранители установили личность подозреваемого во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 35-летний местный житель, ранее не имевший судимостей.

По результатам экспертных исследований, общая сумма материального ущерба составляет 65 356 гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.