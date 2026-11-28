Фото: ГСЧС

Российские военные нанесли удары беспилотниками по жилым домам в Салтовском и Киевском районах Харькова. В одном из домов попадание было зафиксировано на уровне 8–9 этажей. В результате атаки один человек испытал острую реакцию на стресс

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По словам Терехова, российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. К моменту сообщения информации о пострадавших не поступало.

Еще один удар был зафиксирован в Киевском районе города. Российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом на уровне восьмого-девятого этажей.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки один человек подвергся острой реакции на стресс. Медики оказывают ей необходимую помощь.

На местах работают экстренные службы, выясняющие все обстоятельства и последствия российской атаки.

Напомним, что в Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажках и объект энергетической инфраструктуры.