Заявления Джареда Кушнера в интервью руководителю медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру вызвали большой резонанс. Они действительно заслуживают серьезного внимания

Заявления Джареда Кушнера в интервью руководителю медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру вызвали большой резонанс. Они действительно заслуживают серьезного внимания

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Во-первых, потому, что Кушнер сейчас является главным ньюсмейкером по вопросам мирных переговоров, возможно, он де-факто стал главным переговорщиком от американцев. Во всяком случае именно он публично формулирует переговорную позицию США.

Во-вторых, США пока играют решающую роль в мирных переговорах. Заявления Кушнера дают нам представление не только о переговорной позиции американцев по отдельным вопросам, но и об их общем положении в переговорном процессе, их отношении и к россиянам, и к нам.

Интервью Джареда Кушнера – это диагноз. Диагноз и его как переговорщика, и позиции США на переговорах.

Выводы, к сожалению, не очень оптимистичные.

Кушнер мыслит точно так же, как Трамп, хотя он более конкретен и содержателен. Их позиция – договариваться нужно преимущественно на российских условиях. Хотя и в форме компромисса.

У Кушнера прозвучал намёк на неизбежность изменения границ. Что для нас, конечно, неприемлемо. Но он также признал, что переговоры по территориальному вопросу зашли в тупик. На мой взгляд, это абсолютный тупик, и вопрос лишь в том, когда американцы это наконец поймут. И им нужно в этом помочь.

По мнению Кушнера, чтобы разблокировать переговорный процесс, сначала необходимо договориться об общей архитектуре безопасности и послевоенного устройства Европы, и уже потом определять линию разграничения. И это огромная ошибка, которая может затянуть мирные переговоры на длительное время и вообще отвлечь внимание от главного вопроса о прекращении огня.

Но наиболее тревожным является то, что Кушнер, как выяснилось, тоже находится под огромным влиянием Путина.

Вот конкретные примеры:

Кушнер назвал главу Кремля Владимира Путина "гроссмейстером политики", похвалив за способ ведения переговоров, а также заявил, что лидер России стремится к миру и "демонстрирует сдержанность", обещая не применять ядерное оружие. В другой форме, чем у Уиткоффа, но Кушнер тоже продемонстрировал восхищение Путиным. А это ведёт к зависимости от Путина на переговорах.

Кушнер обвинил Украину в затягивании переговорного процесса с РФ из-за якобы "атаки" на резиденцию главы Кремля Владимира Путина в 2025 году. Это не соответствует действительности. Заявление Кушнера опровергают факты. Во-первых, удар украинских дронов по резиденции Путина на Валдае в конце декабря 2025 года не был подтверждён. Заявления российских властей опровергли американская разведка, военные аналитики, украинская сторона и местные жители. Но Кушнер повторяет позицию Путина. Во-вторых, не было какого-либо "затягивания" переговоров с россиянами. В тот период активные переговоры американцы вели с нами, а не с россиянами. Активные переговорные контакты в январе 2026 года впервые привели к началу переговоров в трёхстороннем формате, которые состоялись тогда в Абу-Даби 23 января 2026 года. Если и есть затягивание переговоров, то со стороны Кремля, с февраля и почти до ноября 2026 года, и сейчас.

Кушнер назвал войну в Украине "прокси-войной" Европы, которая якобы финансирует и вооружает украинцев против России, а также назвал страхи европейских стран относительно возможной агрессии со стороны РФ необоснованными (что европейцы напрасно боятся РФ). И это тоже известная путинская точка зрения.

В своем интервью Джаред Кушнер назвал два сценария завершения войны от команды Трампа:

• Вариант 1: Замораживание конфликта. Остановка боевых действий (прекращение огня) по текущей линии фронта без немедленного политического разрешения территориальных споров с последующим заключением мирного соглашения.

• Вариант 2: "Территории в обмен на НАТО". Отказ Украины от всей территории Донбасса в обмен на получение полноправного членства в Североатлантическом альянсе. Несмотря на наличие второго сценария на столе переговоров, Кушнер отметил, что в настоящее время Вашингтон не исходит из того, что мирное урегулирование обязательно будет предусматривать вступление Украины в НАТО (поскольку для Кремля это "красная линия"), но полностью такую возможность не исключает.

Джаред Кушнер публично признал, что американцы действительно предлагали Украине сценарий "Донбасс в обмен на НАТО". Но он также скептически оценил его реалистичность.

От себя добавлю, что он крайне нереалистичен по двум причинам: 1) на него не согласится Кремль (для Путина отсутствие перспективы членства Украины в НАТО гораздо важнее, чем контроль над всем Донбассом); 2) его практическая реализация сомнительна, потому что американцы будут требовать вывода украинских войск из Донбасса до того, как состоится сложная и длительная процедура получения Украиной членства в НАТО (если это произойдёт), а это уже вопрос недоверия к обещаниям со стороны Трампа и его команды.

Однако главная проблема заключается в том, что оба этих сценария неприемлемы для Кремля. И чтобы решить эту проблему, американцам нужно давить на любимого Путина, а не на Украину. Но после интервью Кушнера есть большие сомнения, что такое давление со стороны американцев возможно.

Общий вывод о Кушнере.

Он такой же, как Трамп, только более молодой, более рациональный, без эксцентрики Трампа и его болезненной самовлюблённости. Но такой же бизнес-циник.

Со стороны США мирные переговоры – это не про справедливость (это цитата Кушнера), это для перезагрузки отношений между США и Россией. Поэтому интересы Украины их интересуют лишь как переговорная проблема, которую нужно решить.

Главный вывод: Кушнеру также нельзя доверять, как и Уиткоффу. Главный источник этого недоверия – сам Трамп. Я хорошо знаю, что большинство украинцев и так ему не доверяют. Поэтому особо акцентирую внимание на недоверии к Кушнеру специально для некоторых наших переговорщиков, которые иногда увлекаются переговорной игрой с американскими партнёрами.

Что с этим делать?

Как я уже неоднократно писал: выход Украины из мирных переговоров будет лучшим подарком для Путина. Он как раз и хочет переговоров и договорённостей с США без Украины.

Что тогда делать?

Нужна совместная с европейцами переговорная стратегия и тактика (которой пока нет):

Давление на американцев и жёсткая позиция в отношении ультиматумов россиян, настаивание на наших общих условиях дальнейших переговоров.

Выработка особой тактики переговоров именно с Кушнером. Вот здесь я лично и публично обращаюсь к Буданову. Это ваша забота и ваша миссия, Кирилл Алексеевич, как украинского переговорщика и профессионального разведчика.

Обязательное расширение переговорного формата за счёт ЕС, Турции и т. д. (даже Китая, если получится). Только так мы можем нейтрализовать чрезмерную зависимость американских "посредников" от Путина.

Это не гарантирует быстрого и кардинального изменения переговорной ситуации, но может нейтрализовать (хотя бы частично) существующие ныне риски.