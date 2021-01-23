На Днепропетровщине в Павлограде горит общежитие, - СМИ
На посёлке Химзавод в Павлограде сегодня, 23 января, случился пожар в общежитии по ул. Заводской,28, в котором проживает несколько сотен человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бегемот.
По предварительным данным, возгорание началось на 3-ем этаже общежития. Пламя пожара распространилось на весь этаж.
Информацию о пожаре подтверждает пресс-служба Павлоградского межрайонного МРУ ГУ ГСЧС Днепропетровской области и сами жильцы общежития, которые срочным образом эвакуируются из горящего здания, - сообщают в издании
Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Эвакуация продолжается.
Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы. Есть пострадавшие, в том числе и дети, по предварительным данным, их доставили в больницу.
Известно, что к месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.
Как сообщалось ранее, 21 января в Харькове горел дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые.
В тот же день Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове.
Сегодня - всеукраинский день траура, который объявил Зеленский из-за пожара в Харькове.