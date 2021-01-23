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23 января 2021, 11:37 23

На Днепропетровщине в Павлограде горит общежитие, - СМИ

23 января 2021, 11:37 23
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В общежитии живут несколько сотен человек, они эвакуируются
В общежитии живут несколько сотен человек, они эвакуируются
Фото beg.dp.ua
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На посёлке Химзавод в Павлограде сегодня, 23 января, случился пожар в общежитии по ул. Заводской,28, в котором проживает несколько сотен человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бегемот.

По предварительным данным, возгорание началось на 3-ем этаже общежития. Пламя пожара распространилось на весь этаж.

Информацию о пожаре подтверждает пресс-служба Павлоградского межрайонного МРУ ГУ ГСЧС Днепропетровской области и сами жильцы общежития, которые срочным образом эвакуируются из горящего здания, - сообщают в издании

Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Эвакуация продолжается.

Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы. Есть пострадавшие, в том числе и дети, по предварительным данным, их доставили в больницу.

Известно, что к месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.

Как сообщалось ранее, 21 января в Харькове горел дом престарелых: погибли 15 человек, есть раненые.

В тот же день Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове.

Сегодня - всеукраинский день траура, который объявил Зеленский из-за пожара в Харькове.

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