Дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально - Терехов

Городские власти Харькова анонсировали суровые проверки всех подобных заведений на территории города и области

Городские власти Харькова анонсировали суровые проверки всех подобных заведений на территории города и области

Фото: ГСЧС

Дом престарелых в Харькове, в котором во время пожара погибли 15 человек, работал нелегально.

Об этом в комментарии изданию Страна.ЮА сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, в здании размещался так называемый "дом престарелых" и незаконно работал наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям.

Я говорю "так называемый дом престарелых", потому что я не могу сказать, что это дом престарелых - здесь не соблюдается ни одна норма. Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно", - сообщил Терехов.

Он добавил, что это подтверждает свидетельство на право собственности этого объекта, с его владельцем уже ведется следственная работа. Также Терехов рассказал, что сейчас власти выясняют, сколько точно людей находилось в этом нелегальном заведении.

Мы выясняем, сколько точно людей там находилось. Нам известно, что погибло 15 человек. Пять человек находятся с различной степенью ожогов в больницах Харькова", - уточнил и.о. мэра.

Он анонсировал проверки всех подобных учреждений в Харькове и Харьковской области.

Я считаю, что должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы впредь предотвратить подобные инциденты. В течение недели-двух мы выявим все подобные незаконные объекты. Считаю, что их деятельность должна быть жестко прекращена. А все виновные, которые допустили работу этих объектов, должны понести суровое наказание", - сказал Игорь Терехов.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной пожара в доме престарелых в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.