Зеленский отреагировал на пожар в Харькове: требует провести расследование

Президент призвал местную власть максимально сотрудничать с центральной властью, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших

Президент призвал местную власть максимально сотрудничать с центральной властью, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний пожар в доме престарелых в Харькове. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении президента в Telegram-канале.

Зеленский поручил Кабинету министров срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин пожара и наработки механизмов предотвращения подобных ситуаций в будущем.

"Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват", - заявил он.

Кроме того, президент призвал местную власть максимально сотрудничать с центральной властью, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.