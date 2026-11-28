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В Киеве в результате российской атаки 28 ноября погибла женщина. В Соломенском районе повреждено административное здание, по предварительной информации, есть пострадавшие

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews .

"В Соломенском районе в результате вражеской атаки повреждено административное здание. По предварительной информации есть пострадавшие. Службы следуют на место", - сообщили в КМВА.

В Шевченковском районе из-за атаки загорелся автомобиль. Также обломки рухнули на открытой территории возле жилого дома. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

Напомним, что в Киеве зафиксировали попадание россиян в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах города могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением.