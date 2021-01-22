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22 января 2021, 16:45 80

В Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского

22 января 2021, 16:45 80
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Правоохранители проверяют информацию о минировании
Правоохранители проверяют информацию о минировании
Фото: Нацполиция
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В Харькове работники Нацполиции получили сообщение о "минировании" ряда административных зданий во время приезда в город президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Redpost.com.ua, передает RegioNews.

Звонок о заложенной взрывчатке в админзданиях поступил в полицию в 14:00. На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления Нацполициы в Харьковской области.

Известно, что неизвестные "заминировали" четыре админздания на улице Шевченко в Киевском районе, в частности, помещение сервисного центра МВД.

Правоохранители эвакуировали персонал, полиция и пиротехники проводят осмотр мест происшествий.

Напомним, ранее по факту массового минирования детсадов в Одессе полиция открыла уголовное производство.

22 января президент Зеленский прибыл в Харьков, он объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове.

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