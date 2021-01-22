Зеленский провел совещание из-за смертельного пожара в Харькове: о чем говорили

Глава государства заявил, что виновные в трагедии должны понести наказание

Глава государства заявил, что виновные в трагедии должны понести наказание

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьков, где произошел смертельный пожар в доме престарелых, провел совещание по механизмам предотвращения подобных трагедий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Зеленский сказал, что ожидает системных предложений по решению этой трагедии и предотвращения подобных ситуаций, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные", - сказал президент.

Во время совещания правоохранители сообщили, что после трагедии было обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Представители департамента социальной защиты населения сообщили, что в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда людей можно забрать, но это не решит вопрос в дальнейшем.

Президент отметил, что важно не просто разобраться с законностью заведений, а прежде всего понять, могут ли у них ухаживать за стариками и немощными, и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно.

Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход ... И параллельно - наработка законодательных инициатив, которые будут действовать на всей территории Украины. Особенно по этой реформе: чтобы города, их мэры, главы ОГА - чтобы все были заинтересованы в результате решения этой проблемы. Чтобы города и области имели возможность предоставлять такие услуги высокого, качественного уровня", - отметил Зеленский.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове.