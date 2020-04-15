Єрмак взяв собі в радники експрем'єра Криму

Позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака став експрем'єр Криму Сергій Куніцин

Фото: Крим.Реалії

Позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака став експрем'єр Криму Сергій Куніцин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю Куніцина Крим.Реалії.

Куніцин повідомив, що має намір "давати рекомендації, що стосуються деокупації Криму і питань, пов'язаних з учасниками бойових дій на Донбасі".

"Андрій Єрмак запросив мене тижнів зо три тому, і ми поспілкувалися. Розмова йшла про те, що я можу дати якісь поради, рекомендації щодо підходів до деокупації Криму і Севастополя, з проблем ветеранського руху. Моя посада позаштатна, зарплату я там не отримую. Я сказав, що готовий, і що мені не однаково, що з цією країною буде. Також, як і з усіма нашими бійцями, які були на Майдані, в АТО, в Афгані. Якщо через статус радника керівника офісу зможу чимось допомогти хлопцям і дати пораду, то я готовий. Я прийшов не за посадами, у мене все це вже було", – сказав Куніцин.

Довідка: Сергій Куніцин – двічі був головою Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації, працював представником президента України в АРК, був народним депутатом України I, VII, VIII скликань, а також депутатом Верховної Ради АРК. У грудні 2019 року уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вручила Куніцину почесну грамоту за значний внесок у захист прав і свобод людини і громадянина в Україні в 2019 році".

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відмовляється надавати журналістам інформацію про допит керівника Офісу президента Андрія Єрмака з торгівлі державними посадами його рідним братом Денисом.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

08 квітня фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро.

10 квітня стало відомо, що СБУ і ДБР відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу у відкритті кримінальної справи щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми і голови Офісу президента Андрія Єрмака.