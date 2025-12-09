В Тернополе количество жертв российской атаки возросло до 38: найдено еще два тела

Фото: t.me/dsns_telegram

Число погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает RegioNews.

По его словам, обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими.

По состоянию на 8 декабря в результате ракетного удара по Тернополю погибли 38 человек, среди них восемь детей.

Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

Как известно, родственники, чьи близкие погибли в результате ракетного удара России по гражданским домам в Тернополе, получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего. Также помощь получат те, чьи родные умерои от травм в больницах.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары.

22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на начало декабря было известно, что число погибших возросло до 36 погибших, в том числе 29 взрослых и семеро детей.