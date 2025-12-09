22:03  08 декабря
09 декабря 2025, 07:06

В Тернополе количество жертв российской атаки возросло до 38: найдено еще два тела

09 декабря 2025, 07:06
українською мовою
Фото: t.me/dsns_telegram
Читайте також
українською мовою

Число погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает RegioNews.

По его словам, обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими.

По состоянию на 8 декабря в результате ракетного удара по Тернополю погибли 38 человек, среди них восемь детей.

Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

Как известно, родственники, чьи близкие погибли в результате ракетного удара России по гражданским домам в Тернополе, получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего. Также помощь получат те, чьи родные умерои от травм в больницах.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары.

22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на начало декабря было известно, что число погибших возросло до 36 погибших, в том числе 29 взрослых и семеро детей.

Тернополь война ракетный удар тела погибших полиция гражданские
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
