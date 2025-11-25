08:50  25 ноября
В Киеве во время обстрела женщину с ребенком не пустили в укрытие: полиция проводит проверку
09:00  25 ноября
Актер Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время спектакля: артиста госпитализировали
00:55  25 ноября
Певец Melovin впервые рассказал подробно о своей помолвке с военным: кто стал его избранником
25 ноября 2025, 10:58

В Тернополе продолжается поиск без вести пропавших после ракетного удара

25 ноября 2025, 10:58
Фото: Национальная полиция
В Тернополе продолжаются поиски пропавших без вести людей после ракетного удара 19 ноября

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Хотя спасательные работы на местах прилетов официально завершились 22 ноября, полиция, криминалисты и кинологи ежедневно работают на специальной площадке за пределами города, куда увезли сотни тонн разрушенных конструкций.

Следователи вручную перебирают каждый слой завалов, фиксируют и изымают все фрагменты, которые могут помочь установить судьбу пропавших. По словам криминалиста Андрея Войтко, современные технологии позволяют идентифицировать личность даже по минимальным фрагментам тканей или костей.

К работе привлечены и кинологи. В частности, служебная овчарка Кэри, натренированная на поиск тел и их остатков, помогает находить как останки, так и личные вещи погибших.

За последние дни обнаружено пять фрагментов костных остатков и мягких тканей. Все они передаются в судебно-медицинский морг, где проводят осмотр и отбор материала для генетической экспертизы, рассказывает старшая следователь Инна Вивчар.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. Спасателям удалось найти под завалами одного человека живым.

Всего известно о 33 погибших, среди них – 6 детей, 94 раненых и 6 пропавших без вести.

Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

Тернополь поиск тела погибших кинологи ракетный удар война
