Фото: полиция

Увеличилось количество погибших в результате российского удара по Тернополю 19 ноября

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает RegioNews.

"Сегодня мы получили еще одно печальное известие. В больнице Святого Луки во Львове скончалась женщина, которая была тяжело ранена в результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября", – говорится в сообщении.

Погибшая – 81-летняя пенсионерка, жительница дома на улице 15 Апреля, пострадавшего в результате вражеского обстрела.

По состоянию на 2 декабря количество погибших возросло до 36 человек, среди них – 29 взрослых и семеро детей.

К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок).

"Следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу, чтобы установить судьбу каждого", – отметил Зюбаненко.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары.

Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на 27 ноября было известно о смерти 35 человек – в больнице скончалась 12-летняя девочка.

Также сообщалось, что с помощью ДНК-экспертизы установили личность 73-летнего мужчины, погибшего на улице Стуса в Тернополе.