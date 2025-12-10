Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной 2023 года в СБУ обратился розничный торговец, продающий овощи и фрукты и имеющий несколько торговых точек в Днепровском районе Киева. Он рассказал, что правоохранители изъяли его товар, и заявили, что если он хочет работать беспрепятственно, он должен получить разрешение у их начальника.

Когда предприниматель встретился с начальником сектора превенции отдела полиции № 1 (по обслуживанию жилмассива "Воскресенка") Днепровского УП ГУНП в Киеве, правоохранитель якобы назвал условия: ежемесячно платить за каждую торговую точку по 5 тысяч гривен. В общей сложности было передано 45 тысяч гривен.

Бывший правоохранитель на суде вину не признал. По его словам, он якобы предложил тому предпринимателю помощь с приобретением черешни по выгодным ценам, а не требовал взятку.

Суд признал доказанным получение 30 тысяч гривен взятки. При этом в действиях бывшего правоохранителя не увидели угроз или принуждения. В результате суд назначил наказание в размере 68 тысяч гривен штрафа. Также ему запретили на три года занимать должности в правоохранительных органах.

