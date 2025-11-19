В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей

Фото: соцсети

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает RegioNews.

По предварительным данным, снесло несколько этажей здания.

Информация о пострадавших сейчас уточняется.

На месте работают спасательные и профильные службы.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия снова массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

Ранее сообщалось, что россияне направили в Харьков 19 БпЛА типа "Герань-2". В результате атаки пострадали 32 человека, среди них дети 9 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. Повреждены не менее 10 гражданских автомобилей, жилой дом, супермаркет.