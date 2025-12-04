100 тыс. грн за каждого погибшего: Тернополь выделит компенсацию семьям жертв ракетного удара

Фото: Национальная полиция

Родственники, чьи близкие погибли в результате ракетного удара России по гражданским домам в Тернополе, получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета города, передает RegioNews.

Также помощь получат те, чьи родные скончались от травм в больницах

Единоразовую денежную выплату может получить один из членов семьи. Для этого необходимо подать в Тернопольский горсовет пакет документов:

копия паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (или справки об отказе);

копия свидетельства смерти;

копия выписки с медицинской карты (форма 027/0) в случае смерти в результате травм;

копии документов, подтверждающих родственную связь;

письменное согласие других членов семьи по определению получателя помощи;

номер личного счета в банке;

заявление на имя мэра.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на 2 декабря количество погибших возросло до 36 человек, среди них – 29 взрослых и семеро детей. К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок).

Также сообщалось, что с помощью ДНК-экспертизы установили личность 73-летнего мужчины , погибшего на улице Стуса в Тернополе.