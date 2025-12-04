100 тыс. грн за каждого погибшего: Тернополь выделит компенсацию семьям жертв ракетного удара
Родственники, чьи близкие погибли в результате ракетного удара России по гражданским домам в Тернополе, получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета города, передает RegioNews.
Также помощь получат те, чьи родные скончались от травм в больницах
Единоразовую денежную выплату может получить один из членов семьи. Для этого необходимо подать в Тернопольский горсовет пакет документов:
- копия паспорта гражданина Украины;
- копия справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (или справки об отказе);
- копия свидетельства смерти;
- копия выписки с медицинской карты (форма 027/0) в случае смерти в результате травм;
- копии документов, подтверждающих родственную связь;
- письменное согласие других членов семьи по определению получателя помощи;
- номер личного счета в банке;
- заявление на имя мэра.
Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по городу.
22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на 2 декабря количество погибших возросло до 36 человек, среди них – 29 взрослых и семеро детей. К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок).
Также сообщалось, что с помощью ДНК-экспертизы установили личность 73-летнего мужчины , погибшего на улице Стуса в Тернополе.