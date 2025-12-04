09:30  04 декабря
В Киеве задержали "целительницу", которая обворовывала людей на улицах
08:12  04 декабря
В Киеве ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 08:58

100 тыс. грн за каждого погибшего: Тернополь выделит компенсацию семьям жертв ракетного удара

04 декабря 2025, 08:58
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Родственники, чьи близкие погибли в результате ракетного удара России по гражданским домам в Тернополе, получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета города, передает RegioNews.

Также помощь получат те, чьи родные скончались от травм в больницах

Единоразовую денежную выплату может получить один из членов семьи. Для этого необходимо подать в Тернопольский горсовет пакет документов:

  • копия паспорта гражданина Украины;
  • копия справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (или справки об отказе);
  • копия свидетельства смерти;
  • копия выписки с медицинской карты (форма 027/0) в случае смерти в результате травм;
  • копии документов, подтверждающих родственную связь;
  • письменное согласие других членов семьи по определению получателя помощи;
  • номер личного счета в банке;
  • заявление на имя мэра.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на 2 декабря количество погибших возросло до 36 человек, среди них – 29 взрослых и семеро детей. К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок).

Также сообщалось, что с помощью ДНК-экспертизы установили личность 73-летнего мужчины , погибшего на улице Стуса в Тернополе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь война ракетный удар погибшие финансовая помощь деньги горсовет
Удары по Днепропетровщине: повреждены дома, газопроводы и учебное заведение, есть пострадавшие
04 декабря 2025, 07:50
Ночная атака на Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура, шесть пострадавших
04 декабря 2025, 07:39
В Херсоне российский обстрел унес жизнь 6-летнего ребенка
04 декабря 2025, 07:28
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
04 декабря 2025, 11:26
Полиция Днепропетровщины предотвратила продажу исторических артефактов
04 декабря 2025, 11:04
Когда мы победим: путь, который начинается внутри нас
04 декабря 2025, 10:52
В Одессе россияне ударили по спасателям, тушившим пожар после предыдущей атаки
04 декабря 2025, 10:46
Смерть ребенка в столичной стоматологии: врачу-анестезиологу сообщили о подозрении
04 декабря 2025, 10:39
Смертельное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков
04 декабря 2025, 10:34
Помогали врагу атаковать оборону Изюма: СБУ задержала агентов ФСБ
04 декабря 2025, 10:17
В Киеве конфисковали почти 13 тысяч поддельных игрушек My Little Pony
04 декабря 2025, 10:05
Пожелал жене успехов: лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично прокомментировал развод
04 декабря 2025, 10:00
Ветрянка в колледже Ивано-Франковска: часть студентов на дистанционке
04 декабря 2025, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »