22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
09 грудня 2025, 07:06

У Тернополі кількість жертв російської атаки зросла до 38: знайдено ще два тіла

09 грудня 2025, 07:06
Фото: t.me/dsns_telegram
Кількість загиблих унаслідок російського удару в Тернополі 19 листопада зросла до 38 осіб

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, передає RegioNews.

За його словами, виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.

Станом на 8 грудня внаслідок ракетного удару по Тернополю загинуло 38 людей, серед них восьмеро дітей.

Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих.

Як відомо, родичі, чиї близькі загинули внаслідок ракетного удару Росії по цивільних будинках у Тернополі, отримають по 100 тис. грн за кожного загиблого. Також допомогу отримають ті, чиї рідні померли від травм у лікарнях.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі.

22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи. Станом на початок грудня було відомо, що кількість загиблих зросла до 36 загиблих, серед них – 29 дорослих і семеро дітей.

Тернопіль війна ракетний удар тіла загиблих поліція цивільні
04 грудня 2025
07 серпня 2025
