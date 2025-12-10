В Кривом Роге горел жилой дом: погиб человек
Трагедия произошла 10 декабря в микрорайоне Горняцком в Кривом Роге. Там загорелся жилой дом
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома. Огонь охватил площадь четырех квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб мужчина. Спасатели обнаружили его тело во время тушения пламени.
Специалисты устанавливают личность погибшего, а также причину пожара.
Напомним, ранее в Винницкой области за одни сутки спасатели ликвидировали несколько пожаров в частных хозяйствах, где горели здания и заготовленные на зиму дрова. Тогда очаги возгорания повлекло за собой короткое замыкание, однако обстоятельства нового чрезвычайного происшествия вызывают еще больше вопросов.
В Тернопольской области нашли обгоревшее тело мужчины: полиция выясняет, что произошлоВсе новости »
09 декабря 2025, 11:58На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина
08 декабря 2025, 16:55В Кривом Роге загорелся жилой дом: квартира выгорела дотла
08 декабря 2025, 14:55
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Хотел только купить шины: на Буковине мужчина "подарил" деньги аферистам - как это произошло
10 декабря 2025, 23:35В Киеве судили правоохранителя, требовавшего взятку
10 декабря 2025, 22:35В Ровенской области взорвалось топливо: отец с сыном получили тяжелые ожоги
10 декабря 2025, 21:45Украина переходит на цифровой военный учет: что изменится для резервистов
10 декабря 2025, 21:23Силы в небе растут: президент Украины анонсировал усиление авиации
10 декабря 2025, 21:14"Украина не готова к выборам раньше 6 месяцев", - замглавы ЦИК
10 декабря 2025, 20:58Пиарщица Степана Гиги рассказала о его состоянии: "Тяжелое, но стабильное"
10 декабря 2025, 20:31В Донецкой области враг продвинулся в нескольких населенных пунктах – обновленная карта DeepState
10 декабря 2025, 20:29В Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку: что известно о состоянии пострадавшей
10 декабря 2025, 20:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »