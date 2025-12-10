В Кривом Роге горел жилой дом: погиб человек

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома. Огонь охватил площадь четырех квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб мужчина. Спасатели обнаружили его тело во время тушения пламени.

Специалисты устанавливают личность погибшего, а также причину пожара.

Напомним, ранее в Винницкой области за одни сутки спасатели ликвидировали несколько пожаров в частных хозяйствах, где горели здания и заготовленные на зиму дрова. Тогда очаги возгорания повлекло за собой короткое замыкание, однако обстоятельства нового чрезвычайного происшествия вызывают еще больше вопросов.