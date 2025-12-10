16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 23:35

Хотел только купить шины: на Буковине мужчина "подарил" деньги аферистам - как это произошло

10 декабря 2025, 23:35
Фото: Нацполиция
Местный житель Черновицкой области стал жертвой мошенников. Это произошло, когда покупал шины для авто в интернете.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что хотел купить автомобильные шины в Интернете. Продавец направил ему ссылку для якобы успешного перевода средств. Однако когда мужчина ввел там банковские данные, с его карточек перечислилось почти 190 тысяч гривен.

"По указанному факту сотрудники полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному ст. 190 (Мошенничество) Уголовного Кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее жительница Ровенщины стала жертвой мошенничества. Ей позвонил по телефону неизвестный и сказал, что на ее имя якобы открыт кредит. Она перевела аферисту более 70 тысяч гривен.

