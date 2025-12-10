Фото: Нацполиция

Местный житель Черновицкой области стал жертвой мошенников. Это произошло, когда покупал шины для авто в интернете.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что хотел купить автомобильные шины в Интернете. Продавец направил ему ссылку для якобы успешного перевода средств. Однако когда мужчина ввел там банковские данные, с его карточек перечислилось почти 190 тысяч гривен.

"По указанному факту сотрудники полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному ст. 190 (Мошенничество) Уголовного Кодекса Украины", - сообщили в полиции.

