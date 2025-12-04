100 тис. грн за кожного загиблого: Тернопіль виділить компенсацію родинам жертв ракетного удару
Родичі, чиї близькі загинули внаслідок ракетного удару Росії по цивільних будинках у Тернополі, отримають по 100 тис. грн за кожного загиблого
Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міста, передає RegioNews.
Також допомогу отримають ті, чиї рідні померли від травм у лікарнях
Одноразову грошову виплату може отримати один із членів родини. Для цього необхідно подати до Тернопільської міськради пакет документів:
- копія паспорта громадянина України;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків (або довідку про відмову);
- копія свідоцтва про смерть;
- копія виписки з медичної карти (форма 027/0) у разі смерті внаслідок травм;
- копії документів, що підтверджують родинний зв’язок;
- письмова згода інших членів родини щодо визначення отримувача допомоги;
- номер особистого рахунку в банку;
- заява на ім’я міського голови.
Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.
22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи. Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них – 29 дорослих і семеро дітей. На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 людей (чотири дорослих та одна дитина).
Також повідомлялося, що за допомогою ДНК-експертизи встановили особу 73-річного чоловіка, який загинув на вулиці Стуса у Тернополі.