Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
100 тис. грн за кожного загиблого: Тернопіль виділить компенсацію родинам жертв ракетного удару

Фото: Національна поліція
Родичі, чиї близькі загинули внаслідок ракетного удару Росії по цивільних будинках у Тернополі, отримають по 100 тис. грн за кожного загиблого

Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міста, передає RegioNews.

Також допомогу отримають ті, чиї рідні померли від травм у лікарнях

Одноразову грошову виплату може отримати один із членів родини. Для цього необхідно подати до Тернопільської міськради пакет документів:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків (або довідку про відмову);
  • копія свідоцтва про смерть;
  • копія виписки з медичної карти (форма 027/0) у разі смерті внаслідок травм;
  • копії документів, що підтверджують родинний зв’язок;
  • письмова згода інших членів родини щодо визначення отримувача допомоги;
  • номер особистого рахунку в банку;
  • заява на ім’я міського голови.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи. Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них – 29 дорослих і семеро дітей. На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 людей (чотири дорослих та одна дитина).

Також повідомлялося, що за допомогою ДНК-експертизи встановили особу 73-річного чоловіка, який загинув на вулиці Стуса у Тернополі.

04 грудня 2025
