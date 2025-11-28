В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35

Фото: Национальная полиция

В Тернополе с помощью ДНК-экспертизы установили личность 73-летнего мужчины, погибшего на улице Стуса в результате атаки РФ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что без вести пропавшими числятся еще 5 человек, среди которых один ребенок.

"С помощью ДНК-экспертизы правоохранителям удалось установить личность еще одного погибшего человека, который считался без вести пропавшим. Это – 73-летний мужчина, проживавший на улице Стуса", – говорится в сообщении.



Следовательно, общее число погибших в результате ракетных обстрелов составляет 35 человек – всех их идентифицировалы.

Напомним, в медучреждениях Тернополя сейчас находятся 28 пострадавших в результате российской атаки 19 ноября, среди них 24 взрослых и четверо детей.

Как известно, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. 22 ноября в городе завершили поисково-спасательные работы.