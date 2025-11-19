Появилось видео российской атаки по Тернополю
Российские военные ударили по Тернополю. Вражеские ракеты попали прямо в жилые многоэтажные дома, разрушив много квартир и унеся жизни многих людей
Как передает RegioNews, в сети появилось видео с моментами атаки по городу.
На кадрах видно, как российские ракеты массированно атакуют Тернополь.
Как сообщалось, 19 ноября россияне атаковали Тернополь ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки повреждены здания и жилые дома, есть много погибших и пострадавших.
В Тернополе после российской атаки содержание хлора в воздухе в 6 раз превышает нормуВсе новости »
19 ноября 2025, 09:58Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
19 ноября 2025, 08:27В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей
19 ноября 2025, 07:53
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Слуга народа" заявила о намерении создать новую коалицию и правительство национальной стойкости
19 ноября 2025, 14:51Под Киевом BMW опрокинулось после удара в отбойник: погибли водитель и пассажир
19 ноября 2025, 14:36В НАБУ прокомментировали обыски в "Нафтогазе"
19 ноября 2025, 14:24Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 14:16"Готовиться надо всегда к худшему сценарию": в Укрэнерго объяснили, какими могут быть отключения света зимой
19 ноября 2025, 14:15Верховная Рада уволила главу Минэнерго Светлану Гринчук
19 ноября 2025, 14:09В Одессе чиновник военной академии угрожал и требовал деньги у курсантов
19 ноября 2025, 13:59В Черкасской области судили майора ТЦК, который хотел продать мужу его законную отсрочку
19 ноября 2025, 13:55Лгал об избиении на Майдане: в Киеве судили мужчину, который обманом получил выплаты за Революцию Достоинства
19 ноября 2025, 13:55Тернополь после ракетных ударов: 20 погибших, среди них – двое детей
19 ноября 2025, 13:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »