Появилось видео российской атаки по Тернополю

фото: ГСЧС

Российские военные ударили по Тернополю. Вражеские ракеты попали прямо в жилые многоэтажные дома, разрушив много квартир и унеся жизни многих людей

Как передает RegioNews, в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

На кадрах видно, как российские ракеты массированно атакуют Тернополь.

Как сообщалось, 19 ноября россияне атаковали Тернополь ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки повреждены здания и жилые дома, есть много погибших и пострадавших.