Ночная атака на Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура, шесть пострадавших
В ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
"Подразделениями ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры", – сообщил чиновник.
Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В результате падений обломков и взрывной волны повреждено административное здание, семь рядом расположенных многоэтажек (двери и остекление) и легковушки.
Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.
В результате ударов пострадали шесть человек, из них двух спасли из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в том числе шестерым детям, оказали психологическую помощь.
Для жителей пострадавших домов развернули Пункты несокрушимости.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до шести. Среди них – трехлетняя девочка.