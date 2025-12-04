Фото: ГСЧС

В ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

"Подразделениями ПВО большую часть воздушных целей удалось уничтожить, однако зафиксировано повреждение гражданской и энергетической инфраструктуры", – сообщил чиновник.

Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В результате падений обломков и взрывной волны повреждено административное здание, семь рядом расположенных многоэтажек (двери и остекление) и легковушки.

Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.

В результате ударов пострадали шесть человек, из них двух спасли из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в том числе шестерым детям, оказали психологическую помощь.

Для жителей пострадавших домов развернули Пункты несокрушимости.

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до шести. Среди них – трехлетняя девочка.