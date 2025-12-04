09:30  04 декабря
04 декабря 2025, 07:50

Удары по Днепропетровщине: повреждены дома, газопроводы и учебное заведение, есть пострадавшие

04 декабря 2025, 07:50
Последствия обстрелов Никопольщины. Фото: ОВА
В результате российских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры на Никопольщине, Синельниковщине и в Кривом Роге

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

С вечера россияне били по райцентру, Покровской и Марганецкой громадах Никопольщины. Направляли на них FPV-дроны и тяжелую артиллерию. В результате атак повреждены два частных дома, газопроводы, загорелось авто.

Последствия обстрелов Никопольщины

Во время одного из обстрелов пострадала 53-летняя женщина. У нее осколочные ранения, она находится в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрелов Никопольщины 4 декабря

На Николаевскую и Васильковскую громады Синельниковщины россияне направили беспилотники. Повреждены 11 домов местных, один дом уничтожен. Также среди поврежденного – 6 хозяйственных построек, авто, линия электропередач.

Обстрелы на Днепропетровщине
Последствия обстрелов в Днепропетровской области

По уточненной информации, из-за ракетной атаки в Кривом Роге пострадали шесть человек. Кроме админздания, в городе повреждены 12 многоэтажных и 23 частных дома, учебное заведение, гаражи, магазин и авто.

Ракетная атака на Кривой Рог
Ракетная атака на Кривой Рог 3 декабря

Чиновник отметил, что украинские защитники ночью уничтожили над областью 16 российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали шесть человек.

