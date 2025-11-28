09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
07:06  28 ноября
Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей
28 ноября 2025, 09:33

Атака на Тернополь: в больницах остаются 28 пострадавших, четверо детей

28 ноября 2025, 09:33
Иллюстративное фото: из открытых источников
В медучреждениях Тернополя сейчас находятся 28 пострадавших в результате российской атаки 19 ноября, среди них 24 взрослых и четверо детей

Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольга Ярмоленко, передает RegioNews.

По ее словам, один человек находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Остальные пострадавшие находятся в больницах с состоянием удовлетворительным или средней тяжести. Врачи уже выписали 23 человека.

Больше госпитализированных имеют осколочные ранения конечностей и живота. В ожоговом центре Львова лечатся один взрослый и ребенок.

Всего за медицинской помощью после атаки обратилось 99 человек, из них 20 детей. Амбулаторную помощь оказали 34 лицам, а восемь от госпитализации отказались.

Для оказания помощи пострадавшим было привлечено 27 бригад экстренной медицинской помощи: 20 из Тернополя, семь из окрестных подстанций, три бригады Красного Креста Украины и бригада Тернопольского национального медицинского университета. Дополнительно две бригады оказывали амбулаторную и психологическую помощь на месте.

Как известно, после девятидневной борьбы за жизнь в больнице Тернополя умерла 12-летняя девочка. Таким образом, число погибших в результате российских обстрелов 19 ноября возросло до 35 человек, семеро из них – дети.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. 22 ноября в городе завершили поисково-спасательные работы.

Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по Тернополю.

