Атака на Тернополь: в больницах остаются 28 пострадавших, четверо детей

В медучреждениях Тернополя сейчас находятся 28 пострадавших в результате российской атаки 19 ноября, среди них 24 взрослых и четверо детей

Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольга Ярмоленко, передает RegioNews.

По ее словам, один человек находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Остальные пострадавшие находятся в больницах с состоянием удовлетворительным или средней тяжести. Врачи уже выписали 23 человека.

Больше госпитализированных имеют осколочные ранения конечностей и живота. В ожоговом центре Львова лечатся один взрослый и ребенок.

Всего за медицинской помощью после атаки обратилось 99 человек, из них 20 детей. Амбулаторную помощь оказали 34 лицам, а восемь от госпитализации отказались.

Для оказания помощи пострадавшим было привлечено 27 бригад экстренной медицинской помощи: 20 из Тернополя, семь из окрестных подстанций, три бригады Красного Креста Украины и бригада Тернопольского национального медицинского университета. Дополнительно две бригады оказывали амбулаторную и психологическую помощь на месте.

Как известно, после девятидневной борьбы за жизнь в больнице Тернополя умерла 12-летняя девочка. Таким образом, число погибших в результате российских обстрелов 19 ноября возросло до 35 человек, семеро из них – дети.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары. 22 ноября в городе завершили поисково-спасательные работы.

Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по Тернополю.