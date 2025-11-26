Удар по Харькову 23 ноября: количество жертв возросло
Увеличилось количество жертв российской атаки Харькова 23 ноября
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В больнице 26 ноября скончался 51-летний мужчина, получивший ранение в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось.
"Медики вовсю боролись за его жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал чиновник.
Таким образом в результате вражеского обстрела 23 ноября в Харькове погибли пять человек.
Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.
