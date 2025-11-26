Фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В больнице 26 ноября скончался 51-летний мужчина, получивший ранение в воскресенье. Ночью его состояние ухудшилось.

"Медики вовсю боролись за его жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал чиновник.

Таким образом в результате вражеского обстрела 23 ноября в Харькове погибли пять человек.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.