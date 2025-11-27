11:40  27 ноября
27 ноября 2025, 10:51

В Тернополе количество жертв российского удара увеличилось до 35: умерла 12-летняя девочка

27 ноября 2025, 10:51
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В больнице скончалась 12-летняя девочка, пострадавшая из-за российского удара по Тернополю 19 ноября

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

"Трагическая новость о смерти еще одного ребенка от ракетной атаки на Тернополь. Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, – рядом с мамой, в тихом и светлом месте. Искренне сочувствуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", – говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших в результате российских обстрелов 19 ноября возросло до 35 человек, семеро из них – дети.

Напомним, удар по жилым многоэтажкам Тернополя произошел 19 ноября. В результате атаки возникли масштабные разрушения и пожары.

Ранее в сети появилось видео с моментами атаки по городу.

22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы. По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.

