У Тернополі опізнали тіло 73-річного чоловіка: підтверджених загиблих – 35
У Тернополі за допомогою ДНК-експертизи встановили особу 73-річного чоловіка, який загинув на вулиці Стуса внаслідок атаки РФ
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що безвісти зниклими вважаються ще 5 осіб, серед яких 1одна дитина.
"За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою. Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", – йдеться у повідомленні.
Відтак загальна кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу становить 35 людей – особи всіх їх ідентифіковані.
Нагадаємо, у медзакладах Тернополя нині перебувають 28 постраждалих внаслідок російської атаки 19 листопада, серед них 24 дорослих і четверо дітей.
Як відомо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. 22 листопада у місті завершили пошуково-рятувальні роботи.