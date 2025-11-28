11:51  28 листопада
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
28 листопада 2025, 13:39

У Тернополі опізнали тіло 73-річного чоловіка: підтверджених загиблих – 35

28 листопада 2025, 13:39
Фото: Національна поліція
У Тернополі за допомогою ДНК-експертизи встановили особу 73-річного чоловіка, який загинув на вулиці Стуса внаслідок атаки РФ

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що безвісти зниклими вважаються ще 5 осіб, серед яких 1одна дитина.

"За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою. Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", – йдеться у повідомленні.


Відтак загальна кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу становить 35 людей – особи всіх їх ідентифіковані.

Нагадаємо, у медзакладах Тернополя нині перебувають 28 постраждалих внаслідок російської атаки 19 листопада, серед них 24 дорослих і четверо дітей.

Як відомо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. 22 листопада у місті завершили пошуково-рятувальні роботи.

