Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Россияне направили на Синельниковщину БпЛА. В результате атаки в Петропавловской и Славянской громадах повреждены два частных дома, авто и газопровод.

Чиновник сообщил, что вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Покровской громаде тело 61-летнего мужчины. Он погиб из-за удара КАБ. Также пострадала 52-летняя женщина.

По Никополю российская армия била FPV-дронами.

Глава ОВА отметил, что ночью украинские защитники сбили на Днепропетровщине три беспилотника.

Напомним, в Украине по состоянию на ноябрь 2025 года насчитывается более 62 тысяч укрытий, которые могут вместить половину населения страны. С начала 2025 года было построено 2685 укрытий.