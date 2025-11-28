Атака на Тернопіль: у лікарнях залишаються 28 постраждалих, четверо дітей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У медзакладах Тернополя нині перебувають 28 постраждалих внаслідок російської атаки 19 листопада, серед них 24 дорослих і четверо дітей

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров`я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко, передає RegioNews.

За її словами, одна особа знаходиться у реанімації у важкому, але стабільному стані. Решта постраждалих перебувають у лікарнях із станом задовільним або середньої важкості. Лікарі вже виписали 23 осіб.

Найбільше госпіталізованих мають осколкові поранення кінцівок та живота. В опіковому центрі Львова лікуються один дорослий і дитина.

Загалом за медичною допомогою після атаки звернулися 99 осіб, з них 20 дітей. Амбулаторно допомогу надали 34 особам, а восьмеро від госпіталізації відмовилися.

Для надання допомоги постраждалим було залучено 27 бригад екстреної медичної допомоги: 20 із Тернополя, сім із навколишніх підстанцій, три бригади Червоного Хреста України та бригада Тернопільського національного медичного університету. Додатково дві бригади надавали амбулаторну та психологічну допомогу на місці.

Як відомо, після дев'ятиденної боротьби за життя у лікарні Тернополя померла 12-річна дівчинка. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 19 листопада зросла до 35 осіб, семеро з них – діти.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Внаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. 22 листопада у місті завершили пошуково-рятувальні роботи.

Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по Тернополю.