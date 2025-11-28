Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 72 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 63 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на пяти локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Напомним, ночью 28 ноября российская армия атаковала беспилотниками два района Днепропетровщины, есть повреждения.