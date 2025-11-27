Фото: иллюстративное

На Гуляйпольском направлении украинские войска столкнулись с осложнениями в позиционной обороне

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает RegioNews.

По его словам, одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло с занимаемых позиций, из-за чего враг вошел во фланг Сил обороны.

В результате боевых столкновений несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Волошин подчеркнул, что в настоящее время продолжается уточнение обстоятельств инцидента.

На месте продолжают работать соответствующие силы для стабилизации позиций и обеспечения безопасности личного состава.

