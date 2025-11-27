18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
15:35  27 ноября
В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
27 ноября 2025, 19:09

ВСУ потеряли контроль над позициями на Гуляйпольском направлении

27 ноября 2025, 19:09
Фото: иллюстративное
На Гуляйпольском направлении украинские войска столкнулись с осложнениями в позиционной обороне

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает RegioNews.

По его словам, одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло с занимаемых позиций, из-за чего враг вошел во фланг Сил обороны.

В результате боевых столкновений несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Волошин подчеркнул, что в настоящее время продолжается уточнение обстоятельств инцидента.

На месте продолжают работать соответствующие силы для стабилизации позиций и обеспечения безопасности личного состава.

Напомним, ранее сообщалось о масштабной махинации в Полтавском городском совете, связанной с закупками для ВСУ. По данным полиции, чиновники могли присвоить более 5,4 млн грн, а к схеме были привлечены руководитель департамента, его подчиненные и директор частного предприятия.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
