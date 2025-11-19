В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего

Фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он – живой", – написал он.

По его словам, сейчас на месте работают десятки спасателей, медиков и психологов, которые вытаскивают людей из подвалов, оказывают первую помощь и спасают жизнь.

Штабы для поиска и консультаций расположены рядом с местами попадания. Пункты обогрева и поддержки для жителей работают в школах №22 и №27.

Как известно, ранее сообщалось, что под завалами многоэтажки в Тернополе остается в живых 20-летний парень. С ним удалось установить связь.

Напомним, в среду, 19 ноября, Россия массированно атаковала Украину. По украинским городам оккупанты одновременно нанесли удары беспилотниками и ракетами разных типов.

В Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. По последней информации, в городе погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения.

Впоследствии у сети появилось видео с моментами атаки по городу.