У Тернополі триває пошук безвісти зниклих після ракетного удару

Фото: Національна поліція

У Тернополі продовжуються пошуки людей, які зникли безвісти після ракетного удару 19 листопада

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Хоча рятувальні роботи на місцях прильотів офіційно завершилися 22 листопада, поліція, криміналісти та кінологи щодня працюють на спеціальному майданчику за межами міста, куди звезли сотні тонн зруйнованих конструкцій.

Слідчі вручну перебирають кожен шар завалів, фіксують і вилучають усі фрагменти, які можуть допомогти встановити долю зниклих. За словами криміналіста Андрія Войтка, сучасні технології дозволяють ідентифікувати особу навіть за мінімальними фрагментами тканин чи кісток.

До роботи залучені й кінологи. Зокрема, службова вівчарка Кері, натренована на пошук тіл та їх залишків, допомагає знаходити як рештки, так і особисті речі загиблих.

За останні дні виявлено п’ять фрагментів кісткових залишків та м’яких тканин. Усі вони передаються до судово-медичного моргу, де проводять огляд і відбір матеріалу для генетичної експертизи, розповідає старша слідча Інна Вівчар.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Унаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. Рятувальникам вдалося знайти під завалами одну людину живою.

Загалом відомо про 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті

Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.