10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
08:50  25 листопада
У Києві під час обстрілу жінку з дитиною не пустили в укриття: поліція проводить перевірку
09:00  25 листопада
Актор Арам Арзуманян впав в оркестрову яму під час вистави: артиста госпіталізували
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2025, 10:58

У Тернополі триває пошук безвісти зниклих після ракетного удару

25 листопада 2025, 10:58
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Тернополі продовжуються пошуки людей, які зникли безвісти після ракетного удару 19 листопада

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Хоча рятувальні роботи на місцях прильотів офіційно завершилися 22 листопада, поліція, криміналісти та кінологи щодня працюють на спеціальному майданчику за межами міста, куди звезли сотні тонн зруйнованих конструкцій.

Слідчі вручну перебирають кожен шар завалів, фіксують і вилучають усі фрагменти, які можуть допомогти встановити долю зниклих. За словами криміналіста Андрія Войтка, сучасні технології дозволяють ідентифікувати особу навіть за мінімальними фрагментами тканин чи кісток.

До роботи залучені й кінологи. Зокрема, службова вівчарка Кері, натренована на пошук тіл та їх залишків, допомагає знаходити як рештки, так і особисті речі загиблих.

За останні дні виявлено п’ять фрагментів кісткових залишків та м’яких тканин. Усі вони передаються до судово-медичного моргу, де проводять огляд і відбір матеріалу для генетичної експертизи, розповідає старша слідча Інна Вівчар.

Нагадаємо, удар по житлових багатоповерхівках Тернополя стався 19 листопада. Унаслідок атаки виникли масштабні руйнування та пожежі. Рятувальникам вдалося знайти під завалами одну людину живою.

Загалом відомо про 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті

Раніше у мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль пошук тіла загиблих кінологи ракетний удар війна
Через нічний удар ворога постраждали четверо жителів Київщини
25 листопада 2025, 10:32
Масована атака: ППО вночі знешкодила 14 ракет та 438 російських безпілотників
25 листопада 2025, 10:20
Росіяни під час атаки застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів – Зеленський
25 листопада 2025, 09:47
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Понад 100 тисяч українців без електрики після нічної атаки РФ
25 листопада 2025, 11:10
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 10:48
Дзвінок Трампа Сі: що за кулісами наших переговорів
25 листопада 2025, 10:44
Через нічний удар ворога постраждали четверо жителів Київщини
25 листопада 2025, 10:32
На Рівненщині горіло військове авто: спецпризначенці затримували зловмисника
25 листопада 2025, 10:30
Масована атака: ППО вночі знешкодила 14 ракет та 438 російських безпілотників
25 листопада 2025, 10:20
Стрілянина в Чернігові: поліція затримала озброєного чоловіка
25 листопада 2025, 10:09
У Бучі підлітки запускали піротехніку в людей: склали протоколи на батьків
25 листопада 2025, 09:56
Росіяни під час атаки застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів – Зеленський
25 листопада 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »