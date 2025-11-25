Россияне во время атаки применили 22 ракеты разных типов и более 460 дронов – Зеленский

Фото: ГСЧС

Основной российский удар ночью 25 ноября был по столице и области, и в городе много повреждений домов и гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

Также есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре – никакого военного смысла.

Президент отметил, что россияне также били по Днепропетровщине, Харьковщине, Черниговщине и Черкасщине.

"Главные цели – энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь. Всего россияне применили 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские шахеды", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что четыре дрона вылетели в соседние страны – Молдову и Румынию, есть точное время пролетов.

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизнь. Оружие и ПВО – важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Благодарю всех, кто с Украиной", – подчеркнул президент.

В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок.