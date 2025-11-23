14:41  22 ноября
Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области
14:02  22 ноября
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
10:47  22 ноября
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
23 ноября 2025, 09:23

В Тернополе завершили поисково-спасательные работы: 33 погибших, среди них – 6 детей, 94 раненых и 6 пропавших без вести

23 ноября 2025, 09:23
Фото: Национальная полиция Украины
В Тернополе завершили четырехдневные спасательные работы, а правоохранительные органы продолжают документировать последствия российского удара и помогать пострадавшим

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия в Тернополе официально завершили. Подразделения полиции и экстренных служб работали на локации в течение четырех суток без перерывов, и 22 ноября в 18:00 операция была остановлена после полного разбора завалов.

Спасатели завершили работу на месте трагедии

Согласно обновленным данным, число погибших в результате российского удара достигло 33 человек. Среди них шесть детей. Еще 94 пострадали, включая 18 детей, получивших травмы разной степени. Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим, часть которых находится в больницах области.

Правоохранители сообщают, что на сегодняшний день пропавшими без вести числятся шесть граждан. На месте трагедии во время работ изъяли фрагменты тел, переданных на экспертизу для установления личности. Параллельно проводятся процессуальные действия и документирование последствий атаки.

Завалы полностью разобраны

В полицию уже поступило 622 обращения от пострадавших в результате удара граждан. Более половины из них – 351 – касаются уничтоженного или поврежденного жилья. Патрули полиции продолжают дежурить в районах, где шли спасательные работы, чтобы поддерживать порядок, помогать местным жителям и координацию со спасательными подразделениями.

Напомним, после удара по Тернополю спасатели нашли под завалами тела молодой женщины и ее двух маленьких детей – полуторагодовалого мальчика и шестилетней девочки. Их отец трое суток ждал возле руин, надеясь на чудо, однако вся семья погибла.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажным домам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки извлекли живого пострадавшего.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.

