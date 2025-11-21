В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы

Фото: ГСЧС

В Тернополе спасатели продолжают разбор завалов после удара 19 ноября. Поисковые работы продолжаются третьи сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр – руками, инструментами, техникой.

По состоянию на 7:00 вывезли ориентировочно 638 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.

Известно о 28 погибших, среди них – три ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасены 46 человек, в том числе семеро детей.

С 16 лицами связь до сих пор не установлена.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки извлекли живого пострадавшего.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.

Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются.