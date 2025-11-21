У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи

Фото: ДСНС

У Тернополі рятувальники продовжують розбір завалів після російського удару 19 листопада. Пошукові роботи тривають третю добу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою.

Станом на 7:00 вивезли орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Наразі відомо про 28 загиблих, серед них – три дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Врятовані 46 людей, зокрема семеро дітей.

З 16 особами зв’язок досі не встановлений.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають.