Российский удар по Тернополю: количество погибших увеличилось

Фото: ГСЧС

Поздним вечером 20 ноября спасатели деблокировали из-под завалов в Тернополе тело еще одного погибшего человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Таким образом, количество жертв российского ракетного удара возросло до 28 человек, из них – три ребенка. Пострадали 94 человека.

Без вести пропавшими считаются 16 человек.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки извлекли живого пострадавшего.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.

Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются.