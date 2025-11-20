Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы

Фото: ГСЧС Украины

В Тернополе уже вторые сутки продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте последствий российского удара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели работают непрерывно: расчищают разрушенные конструкции, вывозят обломки и ищут людей, которые могли оказаться в зоне разрушений. За это время разобрано 880 кв. м разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.

Непосредственно на месте работают 68 спасателей и 16 единиц техники, всего к ликвидации последствий привлечены 194 спасателя и 53 единицы техники.

На данный момент известно о 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка, и 93 травмированных, в том числе 18 детей. Удалось спасти 46 человек, в том числе 7 детей. Около 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки извлекли живого пострадавшего.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.