20:48  19 ноября
В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 21:20

В Тернополе количество погибших возросло до 26, ранены 93 человека после утренней атаки

19 ноября 2025, 21:20
Фото: Национальная полиция Украины
В Тернополе спасатели и полиция безостановочно ликвидируют последствия утренней атаки и ведут поиски пострадавших под завалами

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Тернополе количество погибших в результате утренней атаки возросло до 26 человек, среди которых трое детей. Еще 93 человека получили ранения, включая 18 несовершеннолетних.

Местные жители получают помощь и информацию

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил активную работу полиции и других экстренных служб на местах поражений и определил конкретные задачи по ликвидации последствий обстрелов. Работы проводятся круглосуточно: спасатели разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим, а правоохранители обеспечивают общественный порядок и предотвращают мародерство.

Спасатели разбирают завалы после обстрела

Ночные работы на разрушенных объектах не прекращаются. Все подразделения продолжают осматривать территории, эвакуировать пострадавших и контролировать ситуацию в городе.

Полиция призывает жителей Тернополя использовать только официальные источники информации. Для получения достоверных данных правоохранители советуют звонить на спецлинию 102 или обращаться непосредственно к полицейским, работающим на местах происшествия.

Напомним, в результате российского обстрела Тернополя погибли трое детей, еще 21 ребенок пострадал – спасатели продолжают искать по меньшей мере шесть человек под завалами, которые до сих пор не выходят на связь.

обстрел погибшие спасатели Тернополь атака
21 ребенок пострадал и трое погибли во время обстрела Тернополя
19 ноября 2025, 20:28
В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11
В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего
19 ноября 2025, 17:45
Стало известно, кто заплатил 51,6 млн грн залога за Чернышева
19 ноября 2025, 22:14
В Днепре в результате попадания вражеского дрона возник пожар на складе пищевых продуктов
19 ноября 2025, 21:35
Изъяли более 130 таблеток метадона: в Каменском полиция разоблачила домашнюю наркоторговлю
19 ноября 2025, 21:07
В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
19 ноября 2025, 20:48
21 ребенок пострадал и трое погибли во время обстрела Тернополя
19 ноября 2025, 20:28
В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11
За Алексея Чернышева внесли 51 млн гривен залога
19 ноября 2025, 19:55
Два месяца под арестом: суд продлил арест депутату "ОПЗЖ" за госизмену
19 ноября 2025, 19:42
Расходы бюджета Украины увеличились почти на 20%: на что потратили больше денег
19 ноября 2025, 19:35
