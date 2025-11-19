Фото: Национальная полиция Украины

В Тернополе спасатели и полиция безостановочно ликвидируют последствия утренней атаки и ведут поиски пострадавших под завалами

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Тернополе количество погибших в результате утренней атаки возросло до 26 человек, среди которых трое детей. Еще 93 человека получили ранения, включая 18 несовершеннолетних.

Местные жители получают помощь и информацию

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил активную работу полиции и других экстренных служб на местах поражений и определил конкретные задачи по ликвидации последствий обстрелов. Работы проводятся круглосуточно: спасатели разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим, а правоохранители обеспечивают общественный порядок и предотвращают мародерство.

Спасатели разбирают завалы после обстрела

Ночные работы на разрушенных объектах не прекращаются. Все подразделения продолжают осматривать территории, эвакуировать пострадавших и контролировать ситуацию в городе.

Полиция призывает жителей Тернополя использовать только официальные источники информации. Для получения достоверных данных правоохранители советуют звонить на спецлинию 102 или обращаться непосредственно к полицейским, работающим на местах происшествия.

Напомним, в результате российского обстрела Тернополя погибли трое детей, еще 21 ребенок пострадал – спасатели продолжают искать по меньшей мере шесть человек под завалами, которые до сих пор не выходят на связь.