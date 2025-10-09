13:50  09 октября
Россияне атаковали поезд в Черниговской области
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 11:43

Сентябрь на дорогах Тернопольщины: 266 ДТП и 194 водителя в нетрезвом состоянии

09 октября 2025, 11:43
Иллюстративное фото: Национальная полиция
В сентябре полиция Тернопольской области зафиксировала 9 124 нарушений ПДД

Об этом сообщило управление превентивной деятельности ГУНП области, передает RegioNews.

Отмечается, что наиболее распространенными нарушениями стали превышение скорости, управление транспортом без документов или опьянение, а также игнорирование дорожных знаков, разметки и правил обгона.

За прошлый месяц в Тернопольской области произошло 266 дорожно-транспортных происшествий, из которых 56 – с пострадавшими. В 7 авариях водители находились за рулем в нетрезвом состоянии.

Среди основных причин ДТП называют превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил маневрирования при движении задним ходом.

Также зафиксировано 24 ДТП с участием пешеходов: 3 человека погибли, еще 20 получили травмы.

В течение сентября полицейские составили 194 административных протокола на водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, в Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Мужчина наехал на тернополянку, когда та переходила проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Девушку госпитализировали.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
