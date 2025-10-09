Сентябрь на дорогах Тернопольщины: 266 ДТП и 194 водителя в нетрезвом состоянии

Иллюстративное фото: Национальная полиция

Об этом сообщило управление превентивной деятельности ГУНП области, передает RegioNews.

Отмечается, что наиболее распространенными нарушениями стали превышение скорости, управление транспортом без документов или опьянение, а также игнорирование дорожных знаков, разметки и правил обгона.

За прошлый месяц в Тернопольской области произошло 266 дорожно-транспортных происшествий, из которых 56 – с пострадавшими. В 7 авариях водители находились за рулем в нетрезвом состоянии.

Среди основных причин ДТП называют превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил маневрирования при движении задним ходом.

Также зафиксировано 24 ДТП с участием пешеходов: 3 человека погибли, еще 20 получили травмы.

В течение сентября полицейские составили 194 административных протокола на водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, в Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Мужчина наехал на тернополянку, когда та переходила проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Девушку госпитализировали.