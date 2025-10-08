11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 20:45

Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб на месте

08 октября 2025, 20:45
Фото: Нацполиция
В Киевской области расследуют смертельную аварию Инцидент произошел между городом Переяслав и селом Шевченково

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 39-летний водитель Daewoo Nexia ехал в направлении Переяслава. Он не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на дерево. К сожалению, водитель погиб на месте.

"Следователи Бориспольского районного управления полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, в центре Харькова вечером произошло масштабное цепное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, пять человек получили травмы.

По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
