Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб на месте
В Киевской области расследуют смертельную аварию Инцидент произошел между городом Переяслав и селом Шевченково
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно, 39-летний водитель Daewoo Nexia ехал в направлении Переяслава. Он не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на дерево. К сожалению, водитель погиб на месте.
"Следователи Бориспольского районного управления полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.
